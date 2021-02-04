أم كلثوم الصغيرة تغني رق الحبيب بصوت من روائع كلاسيكيات الموسيقى العربية

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الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:25 صباحاً
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:25 صباحاً
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:25 صباحاً
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:25 صباحاً
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:23 صباحاً
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:08 صباحاً
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:08 صباحاً
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور)
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:06 صباحاً
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود
-
الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:06 صباحاً
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
أم كلثوم الصغيرة تغني رق الحبيب بصوت من روائع كلاسيكيات الموسيقى العربية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 فبراير 2021 01:49 مساءً
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