شقراء.. تأجيل مهرجان التمور وإغلاق جامع ومسجد للتعقيم بالمحافظة

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جاءت تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا

قامت إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة شقراء بإغلاق أحد الجوامع ومسجد في حي الروضة بشكل مؤقت؛ لأجل تنظيفهما وتعقيمهما احترازياً، كما أعلنت المحافظة تأجيل مهرجان التمور الثالث في ظل الإجراءات الاحترازية الراهنة.

وتفصيلاً، قامت إدارة المساجد والدعوة والارشاد بإغلاق جامع الرحبة قبل عدة أيام احترازياً، وأعلنت اليوم فتح الجامع غداً بعد الانتهاء من عملية التنظيف والتعقيم للجامع، كما أعلنت عن إغلاق مسجد المهنا بحي الروضة مؤقتاً لأجل تعقيمه وتنظيفه تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت محافظة شقراء عن تأجيل مهرجان التمور الثالث المزمع إقامته في شهر رجب المقبل.

وقالت المحافظة: في ضوء ما صدر عن الجهات المختصة من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي جاءت تزامناً مع ظهور مؤشرات ارتفاع المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة؛ بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، والتي تمت كإجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع الحالي، وللمحافظة على الصحة العامة، ولمنع ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة، مما قد ‏يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة فقد تقرر تأجيل مهرجان التمور الثالث في محافظة شقراء ".

إدارة المساجد والدعوة والارشاد محافظة شقراء