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نوعية ومعقدة.. جراحة ناجحة لطفلة تعاني من جنف شديد بولادة أبها

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نوعية ومعقدة.. جراحة ناجحة لطفلة تعاني من جنف شديد بولادة أبها نوعية ومعقدة.. جراحة ناجحة لطفلة تعاني من جنف شديد بولادة أبها
كانت تعاني من انحراف بالعمود الفقري وضعف في كثافة الفقرات

نوعية ومعقدة.. جراحة ناجحة لطفلة تعاني من جنف شديد بولادة أبها

تمكن قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إجراء عملية نوعية ناجحة لتعديل وتثبيت انحراف بالعمود الفقري لطفلة تعاني من جنف شديد وضعف في كثافة الفقرات.

وبين الفريق الطبي أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة، وبدأت العلاج الطبيعي والحركة.

وأجريت العملية بقيادة الدكتور مهدي بن مفرح القرني ومشاركة الدكتور سعيد جار الله القحطاني، وأشار الفريق الطبي إلى أن هذا النوع من العمليات يتطلب تجهيزاً خاصاً قبل وأثناء وبعد العملية والتي تمت بسلاسة ولله الحمد.

بدوره أوضح الدكتور مهدي القرني أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة التخصصية في المنطقة خاصةً مستشفى أبها للولادة والأطفال والذي يعتبر مرجعياً لمثل هذه العمليات وجراحات عظام الأطفال في المنطقة؛ له أثر إيجابي في رفع جودة الرعاية الصحية بالمنطقة وتخفيف عدد الإحالات للمستشفيات التخصصية ويقلل فترة انتظار العمليات .مستشفى أبها للولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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