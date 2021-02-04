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أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

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"الأرصاد" تتوقع نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

تشهد مدينة طريف وضواحيها منذ ساعات الصباح الأولى، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع استمرارها وسط استنفار من قِبَل رجال الدفاع المدني، تحسبًا للحالات الطارئة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": من المتوقع أن تشهد مدينة طريف والأجزاء المجاورة لها، نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار.

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

مدينة طريف أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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