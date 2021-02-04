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"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام

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أكد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيمها

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام.

وأوضح أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.

وأكد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها.

كما بين أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.

وأوصى الدكتور "السديس" منسوبي إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام ببذل المزيد من الجهود لخدمة المعتمرين وكبار السن ليتسنى لهم أداء شعائرهم بيسر وسهولة، وتذليل كل العقبات لهم، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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