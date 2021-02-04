المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين في قضية "شغب المطرية"

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحا ناريا مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.