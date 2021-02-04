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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

في اليوم السادس لحريق "برج الدائري" استمر تصاعد طفيف للأدخنة من الطوابق الأولى للعقار، وسط تواجد مكثف لرجال الحماية المدنية على جانبي الطريق الدائري.

وعلى مداخل العقار المحترق، تمركز عدد من رجال الشرطة في الشوارع الجانبية وأغلقت الشوارع المؤدية إليه، تحسبًا لسقوطه.

وأمرت النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي، بحبس مالك عقار "برج الدائري المحترق" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت إليه اتهامات بإقامة عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

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