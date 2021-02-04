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وزير السياحة والآثار يكشف سر رعب مدير اليونسكو خلال زيارتها للهرم

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وزير السياحة والآثار يكشف سر رعب مدير اليونسكو خلال زيارتها للهرم وزير السياحة والآثار يكشف سر رعب مدير اليونسكو خلال زيارتها للهرم

مصراوي Masrawy

12:59 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات التي ساهمت في تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث في منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى.

وأكد الوزير خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مدير اليونسكو عندما شاهدت التغييرات التي طرأت على الهرم، علقت بأنها كانت مرعوبة من ذلك التطوير في إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.

وأشار الوزير، إلى إعجابه الشديد وتقديره لعمال الكشف عن الآثار قائلا خلال عرض تقريره على الشاشة الداخلية لقاعة المجلس عندما أتت الصورة على عمال الحفائر: "أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم".​

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