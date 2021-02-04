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برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

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برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، وزير السياحة والآثار، بضرورة استعادة آثار من الخارج وبخاصة رأس نفرتيتي التي يتم عرضها في ألمانيا.

كان وزير السياحة والآثار أكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.

وقال في بيانه أمام البرلمان، إن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.​

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