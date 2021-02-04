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"جبالي" يطالب بحذف أي عبارات أجنبية من المضابط ويستثني الشخصيات العالمية والمصطلحات العلمية

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"جبالي" يطالب بحذف أي عبارات أجنبية من المضابط ويستثني الشخصيات العالمية والمصطلحات العلمية "جبالي" يطالب بحذف أي عبارات أجنبية من المضابط ويستثني الشخصيات العالمية والمصطلحات العلمية

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بحذف أي عبارات أجنبية وردت في كلمات النواب.

وقال رئيس المجلس: تحذف كل العبارات التي وردت بأي لغة أجنبية إلا المصطلحات العلمية أو أسماء الشخصيات أما فيما عدا ذلك تحذف أي عبارات".

جاء ذلك تعقيبا على ورود بعض العبارات الأجنبية بكلمات بعض النواب وخاصة الشابات منهم جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة جبالي وللتعقيب على بيان وزير السياحة والآثار.

كان النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، طلب توضيح آلية التسعير في القطاع السياحي، قائلا: "لو في أي اتفاقية فيها مشكلة نراجعها.. الزبون في الأوضة بـ 14 دولار مش معقول يكون inclusive".

وطالب قاسم خلال تعقيبه على كلمه خالد العناني، بفتح باب الانتخابات لنقابة المرشدين السياحيين لأنه ببساطة مفيش آلية للتعامل مع المرشدين في الغردقة.​

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