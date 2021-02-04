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سعفان: صرف 3.2 مليون جنيه إعانات للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

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سعفان: صرف 3.2 مليون جنيه إعانات للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية سعفان: صرف 3.2 مليون جنيه إعانات للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

مصراوي Masrawy

12:49 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و288 ألفاً و22 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2676 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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