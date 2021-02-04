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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت على القطاع، مؤكدا على أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق الأماكن حفاظًا على سمعة مصر.

وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه كان القرار بغلق السياحة في 16 مارس الماضي، بعد فترة رواج كبير خلال شهري يناير وفبراير 2020، قائلا: "البعض ظل يردد أن الإصابات قادمة من مصر ولذلك قررنا الغلق".

وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، وتم تقديم الكثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، بشرط عدم تسريح العمالة.​