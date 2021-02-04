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وزير الآثار: أغلقنا الأماكن السياحية حفاظا على سمعة

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وزير الآثار: أغلقنا الأماكن السياحية حفاظا على سمعة مصر وزير الآثار: أغلقنا الأماكن السياحية حفاظا على سمعة

مصراوي Masrawy

12:49 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت على القطاع، مؤكدا على أن اتخذت قرارًا بغلق الأماكن حفاظًا على سمعة .

وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه كان القرار بغلق السياحة في 16 مارس الماضي، بعد فترة رواج كبير خلال شهري يناير وفبراير 2020، قائلا: "البعض ظل يردد أن الإصابات قادمة من مصر ولذلك قررنا الغلق".

وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، وتم تقديم الكثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، بشرط عدم تسريح العمالة.​

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