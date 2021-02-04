أخبار عاجلة

العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا

Print
محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا

مصراوي Masrawy

01:15 م الخميس 04 فبراير 2021

بروكسل- (د ب أ):

أصدرت محكمة بلجيكية، الخميس، حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أ، لتورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل تم إحباطها في فرنسا.

وأُدين أسد الله أ بالتورط في العمل مع جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة في أنتويرب مطالبته بالحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكان الرجل معتمدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.

وحُكم على 3 متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما، لإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات لاستهداف فعالية أقامتها جماعة إيرانية معارضة منفية وحضرها آلاف الأشخاص بالقرب من باريس في عام 2018.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية