محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا

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مصراوي Masrawy

بروكسل- (د ب أ):

أصدرت محكمة بلجيكية، الخميس، حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أ، لتورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل تم إحباطها في فرنسا.

وأُدين أسد الله أ بالتورط في العمل مع جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة في أنتويرب مطالبته بالحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكان الرجل معتمدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.

وحُكم على 3 متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما، لإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات لاستهداف فعالية أقامتها جماعة إيرانية معارضة منفية وحضرها آلاف الأشخاص بالقرب من باريس في عام 2018.