وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

كشف وزير بريطاني أن هناك نحو 4 آلاف سلالة من فيروس كورونا حول العالم.

وقال الوزير ناظم الزهاوي، المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، إن شركات تصنيع اللقاحات تخطط لتعديلها لتصبح أكثر فعالية في التعامل مع هذا العدد الكبير من السلالات.

حصل أكثر من 10 ملايين شخص على جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم بدء إعادة فتح المدارس في إنجلترا في 8 مارس.

وأضاف أنه يمكن بعد ذلك رفع المزيد من القيود.