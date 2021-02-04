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وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم

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وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم

مصراوي Masrawy

12:55 م الخميس 04 فبراير 2021

لندن- (د ب أ):

كشف وزير بريطاني أن هناك نحو 4 آلاف سلالة من حول العالم.

وقال الوزير ناظم الزهاوي، المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، إن شركات تصنيع اللقاحات تخطط لتعديلها لتصبح أكثر فعالية في التعامل مع هذا العدد الكبير من السلالات.

حصل أكثر من 10 ملايين شخص على جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا.

وأكد الوزير أن تعتزم بدء إعادة فتح المدارس في إنجلترا في 8 مارس.

وأضاف أنه يمكن بعد ذلك رفع المزيد من القيود.

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مصراوي Masrawy

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