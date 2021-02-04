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تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر

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تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر

مصراوي Masrawy

12:53 م الخميس 04 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

حذر طبيب المناعة الروسي الدكتور فلاديسلاف جمتشوغوف، من مشاكل متعلقة بالسمع والبصر لمن أصابهم .

وقال جمتشوغوف - في تصريحات أوردتها قناة " اليوم" ، الخميس - إن الفيروس التاجي يصيب نقاط الضعف في جسم الإنسان، بما فيها الدماغ، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات متعلقة باضطرابات السمع والبصر.

وأضاف أن هناك عدة طرق لإصابة أعضاء الإنسان، بما فيها إثارة خلل في تبادل الأكسجين وإصابات الأوعية الدموية والأعصاب في كل الأعضاء والأجهزة.

وأوضح أن الفيروس التاجي يبحث عن نقاط الضعف في جسم الإنسان ويصيبها. ولا يتوقف مكان الإصابة على الفيروس فحسب بل وعلى الإنسان نفسه وأمراضه التي عانى منها في وقت سابق ولا يزال يعاني منها حاليا.

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مصراوي Masrawy

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