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"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل

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"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل "الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل
تستهدف ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن ‏عبدالله الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، حيث تكوّن أعضاؤه ‏من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل ‏هيئة تطوير حائل ‏فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس ‏خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي. ‏

وأقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عودة ‏السعدي أميناً للمجلس. ‏

وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة ‏الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها، وستكون رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.‏

‏جدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المدينة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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