بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الخميس، تأجيل الدورة الخامسة والتي كان مقرر انعقادها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، إلى شهر مايو القادم بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا .

وقال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، إن الدورة الخامسة يشارك فيها عدد كبير من الأفلام وصناع السينما من مختلف دول العالم، وبسبب جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في هذه الدول يتعذر وصول النجوم المشاركين فى المهرجان في فبراير، وجرى تقديم طلب تأجيل للجنة العليا للمهرجانات، وجرى الموافقة عليه.