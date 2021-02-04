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بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

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بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

مصراوي Masrawy

12:44 م الخميس 04 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

غطت الغيوم والسحب سماء محافظة أسيوط، اليوم الخميس، وأدت إلى حجب أشعة الشمس، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع توقعات بهطول الأمطار على عدد من المراكز وقري المحافظة.

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف محافظ أسيوط، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

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