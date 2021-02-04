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"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا

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"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا "العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

12:42 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدعم وزارة المالية لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خصوصًا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع.

وأوضح "العناني"، أمام البرلمان، أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان "من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021".

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالي 73 جنسية حاليًا، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.​

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