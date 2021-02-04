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السلطات اللبنانية تبدأ تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط لقمان سليم

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السلطات اللبنانية تبدأ تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط لقمان سليم السلطات اللبنانية تبدأ تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط لقمان سليم

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 04 فبراير 2021

بيروت- (د ب أ):

بدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط والكاتب لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الخميس، أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة والسيارة .

وأشارت إلى أنه تم العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية ، وفتحت القوى الأمنية على الفور تحقيقا في الحادث.

وكان الاتصال بالناشط لقمان سليم انقطع منذ الثامنة من مساء أمس الأربعاء حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية.

وعُرف لقمان بمعارضته لحزب الله اللبناني .

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