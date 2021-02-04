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الدنمارك والنرويج لن تعطيا لقاح أسترازينيكا "لهذه الفئة"

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الدنمارك والنرويج لن تعطيا لقاح أسترازينيكا "لهذه الفئة" الدنمارك والنرويج لن تعطيا لقاح أسترازينيكا "لهذه الفئة"

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 04 فبراير 2021

ستوكهولم- (د ب أ):
أعلنت سلطات الصحة الوطنية في الدنمارك والنرويج، الخميس، أنها لن تستخدم في الوقت الحالي لقاحات كوفيد-19 المطورة من جانب شركة أسترازينيكا للأدوية للفئة العمرية من 65 عاما فأكثر.

وقالت رئيسة المعهد النرويجي للصحة العامة، كاميلا ستولتنبرج: "لا يرجع هذا لعدم فعالية اللقاح مع كبار السن . ولكن بسبب محدودية التوثيق".

وأضافت في مؤتمر صحفي إن تجارب أسترازينيكا كان بها مشاركون قليلون فوق الـ65 عاما "وبالتالي لا يوجد توثيق بشأن الفعالية".

وأصدرت هيئة الصحة الدنماركية، الخميس، توصية مماثلة فيما يتعلق باستخدام لقاح أسترازينيكا مع الفئات العمرية الأكبر سنا.

وأقدمت أيضا جاراتيها السويد وفنلندا وكذلك ألمانيا على قرارات مماثلة، مستشهدين بقلة البيانات من الشركة السويدية البريطانية لتقييم فعالية اللقاح في تلك الفئة العمرية.

,وتستخدم كل من الدنمارك والنرويج أيضا لقاحين آخرين تم إجازتهما من تطوير الشركتين الأمريكية والألمانية فايزر/بيونتيك والشركة الأمريكية موديرنا. وسوف يتم استخدام هذين اللقاحين أيضا للأشخاص دون الـ65 عاما المصابين بأمراض صحية خطيرة.

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