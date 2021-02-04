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إحباط ترويج 143 ألف قطعة بسكويت فاسدة في المنوفية

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إحباط ترويج 143 ألف قطعة بسكويت فاسدة في المنوفية إحباط ترويج 143 ألف قطعة بسكويت فاسدة في المنوفية

مصراوي Masrawy

12:33 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن محاولة بيع أكثر من 143 ألف قطعة بسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية قبل بيعهم للمواطنين.

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 246,879 طن منتج نهائي ومواد خام لأسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بنطاق مديرية أمن المنوفية، قضيتين عيادة بيطرية "إدارة منشأة طبية بدون طبيب وبدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية و 3,385 طن مواد غذائية – 143,400 قطعة "بسكويت" بدون ترخيص "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومعدة للتداول" بالمخالقة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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