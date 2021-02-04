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"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

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"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 "الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ18 بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها مؤخرًا للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن كافة خدماتها تقدم بشكل إلكتروني لمن رغب في إنجاز خدماته إلكترونيًّا، من خلال موقعها (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية؛ وذلك حرصًا منها على سلامة عملائها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير، بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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