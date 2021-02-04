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وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

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المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

أتاحت وزارة العدل للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وقال مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى: إن نشر جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا؛ يأتي في سياق نشر التطبيقات العملية للمنازعات التجارية وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، وإبراز أدواته التشريعية والإجرائية.

وأضاف: إن وزارة العدل تسعى لتعزيز مبدأ الشفافية ونشر الثقافة العدلية من خلال اطلاع العموم على جميع الأحكام التجارية؛ مما يرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويظهر جودة مخرجات المحاكم التجارية.

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على الأحكام التجارية من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، واختيار "الوزارة"، ثم "مركز البحوث"، ثم اختيار "نشر الأحكام".

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية، بعد تنقيحها من بيانات أطراف الدعوى بما يكفل المحافظة على خصوصية المتقاضين.

وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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