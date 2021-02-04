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واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند

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واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند

مصراوي Masrawy

12:27 م الخميس 04 فبراير 2021

نيودلهي- (د ب ا):

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية قيام الهند بقطع خدمة الانترنت في مواقع احتجاج المزارعين حول العاصمة الهندية نيودلهي، وطالبت والمزارعين بحل خلافاتهم من خلال المباحثات، وذلك قبل مظاهرات مقررة في أنحاء البلاد ضد قوانين الزراعة الجديدة السبت المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية بالهند في بيان، أوردته وكالة "بلومبرج": "ندرك أن المظاهرات السلمية سمة أي ديمقراطية مزدهرة، وندرك أن المحكمة العليا الهندية أقرت بذلك، ونحن نشجع حل أي خلافات بين الأطراف عبر الحوار".

وجاء هذا البيان بعد يوم من انتقاد وزارة الخارجية الهندية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشخصيات المشهورة مثل المغنية ريانا والناشطة السويدية جريتا ثونبرج لدعم المزارعين.

وقد دعا المزارعون، الذين يخيمون حول العاصمة الهندية منذ أواخر نوفمبر الماضي، لإغلاق الطرق في أنحاء الهند السبت المقبل للمطالبة بإلغاء القوانين الجديدة، حيث يقولون إنها سوف تتيح للشركات السيطرة على قطاع الزراعة.

ورحب بيان السفارة الأمريكية بالخطوات" التي تهدف لتحسين كفاءة الأسواق الهندية وجذب استثمارات أكثر للقطاع الخاص" ولكنها انتقدت القيود على الانترنت في مواقع الاحتجاجات. وجاء في البيان" ندرك أن إتاحة الوصول للمعلومات، وتشمل استخدام الانترنت، أمر أساسي لحرية التعبير وسمة للديمقراطية المزدهرة".

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