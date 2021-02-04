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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم

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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم

مصراوي Masrawy

12:11 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.

وطالب محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة وأن هذه المنطقة هي أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثري الذي يتوسط الجزيرة الوسطى.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة إلى أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة في إبراز أعمال التشجير.​

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