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" للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

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"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات " للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة في جامعة الفيصل

حصلت الشركة للكهرباء على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

وجاء تصنيف "السعودية للكهرباء"، ضمن العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات، من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي، للسنة الثانية على التوالي.

ومثّل الشركة في استلام الجائزة، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة فراس بن حسن الملا.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهودها ولإيمانها بأهمية حوكمة الشركات والاستدامة، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" سبق أن حصدت جوائز وشهادات بارزة في مختلف المجالات، على المستوى العربي والمحلي والدولي، ما عزز موقعها المتقدم بين كبريات الشركات.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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