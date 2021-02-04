"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

أنهت ربة منزل حياة طفلها بعدما شاهدها في وضع مُخل مع عشيقها داخل غرفة نومها في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد من ربة منزل بوفاة طفلها أثناء لهوه وسقوطه من أعلى سلالم العقار.

وبالإنتقال والفحص كشفت التحريات بعدم صدق رواية الأم، وأنها وراء مقتل طفلها بعدما شاهدها في وضع مخل للآداب مع عشيقها داخل غرفة نومها بمنطقة التبين؛ فقامت بحبس نجلها والتعدي عليه بالضرب حتى الموت خوفا من أن يكشف أمرها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.