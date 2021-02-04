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تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة

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تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة

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11:53 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط عدد 1 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط عدد 1 قضية بمضبوطات بلغت 10,500 كيلو جرام من مخدر الآيس.

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط 51 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2917 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 400 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 15 قضية .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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