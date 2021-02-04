سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تشهد العاصمة، منذ صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.‎

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات استعدادا للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق إلى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه اللواء محمود شعراوي، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وطالب اللواء محمود شعراوي، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية مؤكدا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.​