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يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم

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السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم

مصراوي Masrawy

11:55 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.

وتفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.

كما التقى الرئيس بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالكلية، وقام بتحيتهم حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، وقد وجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبا بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبنائهم عليها، معربين عن كامل سعادتهم لانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة، معربين عن اعتزازهم بتواجد أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم.. أجيال يذكرها التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.. أجيال حملت الأمانة وضحت بكل غال ونفيس من أجل صون قدسية الوطن.​

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