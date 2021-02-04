رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس الحالي يضم 163 نائبة، وهي أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر، بما يعكس ثقة وتقدير القيادة السياسية لمكانة وقدرات المرأة المصرية، مضيفا أن ترأس سيدة للجلسة الإجرائية للمجلس الحالي، يعد تتويجاً للمرأة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبوالعينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، أبرزها مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، وتقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس بخالص التهنئة والتقدير للمستشار حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله التشريعي والرقابي بما يخدم الوطن، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المستشار حنفي جبالي عن سعادته بالتهنئة الغالية من قبل رئيسة المجلس القومي للمرأة صوت المرأة المصرية.​