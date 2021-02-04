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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:18 م الخميس 04 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي، اليوم الخميس، بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 6 أشخاص مصابين مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين تصادم جرار زراعي في سيارة ملاكي بقرية أبو هريرة بالفرافرة، أسفر عن إصابة كل من محمد رفعت السيد ٣٠عامًا، حسن عصام حاتم، 17 عامًا، جميل حمدي ذكي، 30 عامًا، أحمد عبدالسلام محمد، 27 عامًا، أحمد عبدالرحيم خلف الله، 24 عامًا، إيهاب عبدالحميد غيطان، 26 عامًا، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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