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حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط

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حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط

مصراوي Masrawy

12:09 م الخميس 04 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة بدمياط، اليوم الخميس، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتجاز زوجته وتهديدها بالقتل بسبب شكه في سلوكها، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وأقدم الزوج "م.ع"، البالغ من العمر 36 عامًا، ويقيم في فارسكور، على احتجاز زوجته تحت تهديد السلاح، واستخدم أسطوانة الغاز لمنع الجيران والشرطة من اقتحام المنزل.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتبين أن الزوج بحوزته سلاح ناري وسلاح أبيض، وهدد بإشعال النيران في المنزل.

وأقدم الزوج على إطلاق أعيرة نارية في الهواء لترويع الجيران، ووضع سكين على رقبة زوجته، وحاصرت الشرطة المنزل، وبعد مقاومة استمرت 4 ساعات استسلم المتهم، وجرى تحرير الزوجة.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 2137 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فارسكور، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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