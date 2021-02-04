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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لتقليل عدد راغبي التحدث أمام الوزراء، أثناء مناقشة بيانات الوزراء.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: "نرجو تقليل طالبي الكلمات كما ترون، وإلا هنخلص نص الليل أو تاني يوم، أرجوكم تقليل العدد وعدم الاحتجاج".

وتابع: "تلاحظون أن هناك نسب معينة في إعطاء الكلمات وأرجو ألا يحتج أحد على ممثلي الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، لأن رئيس اللجنة يتحدث نيابة عن اللجنة وممثلي الهيئات البرلمانية عن الهيئة بكاملها".

وأضاف أنه يسمح بزيادة الوقت للأعضاء عن دقيقتين في ضوء مجريات الأمور، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية لهم الأولوية في اللائحة.

وقال جبالي: أراعي التوازن المطلق بين طالبين الكلمة بين النواب، أشكركم على روح التسامح، وهناك معايير معينة أرجو الانتباه إليها".​