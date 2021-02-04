أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات

Print
"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة "هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لتقليل عدد راغبي التحدث أمام الوزراء، أثناء مناقشة بيانات الوزراء.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: "نرجو تقليل طالبي الكلمات كما ترون، وإلا هنخلص نص الليل أو تاني يوم، أرجوكم تقليل العدد وعدم الاحتجاج".

وتابع: "تلاحظون أن هناك نسب معينة في إعطاء الكلمات وأرجو ألا يحتج أحد على ممثلي الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، لأن رئيس اللجنة يتحدث نيابة عن اللجنة وممثلي الهيئات البرلمانية عن الهيئة بكاملها".

وأضاف أنه يسمح بزيادة الوقت للأعضاء عن دقيقتين في ضوء مجريات الأمور، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية لهم الأولوية في اللائحة.

وقال جبالي: أراعي التوازن المطلق بين طالبين الكلمة بين النواب، أشكركم على روح التسامح، وهناك معايير معينة أرجو الانتباه إليها".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة

السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

شبكة عيون الإخبارية