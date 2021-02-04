توصيل الغاز الطبيعي لـ 65 ألف متعاقد في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يجري العمل على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدن المحافظة، وجرى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 64 ألف و 867 عميلًا داخل أسوان.

وأضاف المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر، أنه في ظل التسهيلات المقدمة بنظام التقسيط أو الدفع كاش، جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات لـ 4 آلاف عميل.

وأشار "رسلان" إلى أن أسوان الجديدة، ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد تدخلها خدمة الغاز الطبيعي، وجاري توصيل الخط الرئيسى بطول 14 كم، ومن المخطط فتح التعاقد أمام المواطنين.