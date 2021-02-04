بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالبداري وساحل سليم بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم، للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، أقسام المحطة من أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري- ساحل سليم" والذي يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبداري، ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البداري، و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم.

واستكمل المحافظ، جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب قرى مركزي البداري وساحل سليم، ضمن المشروع الشامل للصرف الصحي.