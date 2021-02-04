أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم

Print
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم

مصراوي Masrawy

11:39 ص الخميس 04 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالبداري وساحل سليم بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم، للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، أقسام المحطة من أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري- ساحل سليم" والذي يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبداري، ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البداري، و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم.

واستكمل المحافظ، جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب قرى مركزي البداري وساحل سليم، ضمن المشروع الشامل للصرف الصحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية