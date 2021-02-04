بعد إغلاق 3 طرق بسبب الطقس.. المرور تقدم إرشادات للقيادة الآمنة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام قائدي السيارات بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء عدم استقرار الحالة الجوية.

وقررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، إغلاق 3 طرق وهي "طابا-النقب"، "فيران-أبورديس"، وغلق الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله الي الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب السيول وسوء الأحوال الجوية وجاء على رأسها:

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.