"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية

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في كلا الاتجاهين جراء السيول المنقولة واحتمالية تساقط الصخور

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "تبوك- ضباء" الواقع بمنطقة تبوك؛ مفادها أنه تم إغلاق الطريق نظرًا لأن المنطقة تشهد أحوالًا جوية سيئة، تَحُد من مدى الرؤية.

وأشار إلى أنه تم إغلاق "عقبة الخريطة" في كلا الاتجاهين؛ بسبب السيول المنقولة واحتمالية تساقط الصخور.

ودعا "أمن الطرق" مرتادي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تَضَمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (تيماء، والوجه، وأملج، وضباء)، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.