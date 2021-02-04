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بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد

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بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد
قالوا: منذ صدوره واللجنة المعنية في محافظة القنفذة تكمل الإجراءات المتبعة

بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد

لا يزال سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، ينتظرون فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الذي وجّه مطلع يناير الماضي بفتح بوابات السد؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

ورغم توجيه الوزير إلا أن السكان لا يزالون ينتظرون اللجنة المعنية في محافظة القنفذة لإكمال الإجراءات المتبعة ثم فتح البوابات؛ حيث بين المزارعون أنه مضى شهر منذ بداية صدور التوجيه بفتح السد، ويأملون في سرعة فتح البوابات؛ للاستفادة من الموسم الزراعي، خصوصاً في هذه الأيام المناسبة جداً لكثير من المحاصيل الزراعية.محافظة القنفذة وادي قنونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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