مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"، بناحية الكيلو 70، جراء السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شخصين في تصادم سيارتين بناحية الكيلو 70، بطريق "قنا- سفاجا" الصحراوي الشرقي.

وأفاد مرفق الإسعاف بوفاة كل من أشرف محمد محمد عمر 46 عامًا، محمد إبراهيم محمد علي 47 عاماً، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالوقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.