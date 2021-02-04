المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لمواجهة الطقس السيئ، واحتمالية سقوط أمطار.

وشدد المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، على ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول قد تؤدي لارتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية، وتنفيذ طاقم المعامل مسح شامل لمآخذ المياه، والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أي تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحة.

ووجه بالتأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، والتواصل مع غرفة العمليات بالخط الساخن 125، وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار.