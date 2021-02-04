أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور

Print
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور

مصراوي Masrawy

11:24 ص الخميس 04 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين اليوم الخميس طقس مشمس، عقب تعرضها مساء أمس لحالة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار متوسطة على كافة أنحاء المدينة.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد تحسن ملحوظ في حالة الطقس وسطوع الشمس، وسيولة مرورية في الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى شفط مياه الأمطار من الطرق، وجاري تفقد الطرق التي تربط المدينة بالوديان للتأكد من صلاحيتها.

وأوضح أن المدينة استقبلت اليوم 210 سائحًا بينهم 76 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم و 143 زائرًا مصريًا.

وأشار رئيس المدينة إلى أن السائحين الذين كانوا متواجدين أعلى قمة جبل موسى في طريقهم للهبوط بعد أن استمتعوا بمشهد غروب وشروق الشمس، وجميعهم في حالة جيدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية