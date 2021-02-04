بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين اليوم الخميس طقس مشمس، عقب تعرضها مساء أمس لحالة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار متوسطة على كافة أنحاء المدينة.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد تحسن ملحوظ في حالة الطقس وسطوع الشمس، وسيولة مرورية في الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى شفط مياه الأمطار من الطرق، وجاري تفقد الطرق التي تربط المدينة بالوديان للتأكد من صلاحيتها.

وأوضح أن المدينة استقبلت اليوم 210 سائحًا بينهم 76 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم و 143 زائرًا مصريًا.

وأشار رئيس المدينة إلى أن السائحين الذين كانوا متواجدين أعلى قمة جبل موسى في طريقهم للهبوط بعد أن استمتعوا بمشهد غروب وشروق الشمس، وجميعهم في حالة جيدة.