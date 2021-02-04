أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة

Print
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة "جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة

مصراوي Masrawy

11:16 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة بيانات أداء الوزراء.

وتشهد جلسة اليوم إلقاء بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج ، وكذلك بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات

‏وشهدت جلسات يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما شهدت جلسات الاثنين إلقاء كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة

السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

شبكة عيون الإخبارية