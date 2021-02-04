"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة بيانات أداء الوزراء.

وتشهد جلسة اليوم إلقاء بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات

‏وشهدت جلسات يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما شهدت جلسات الاثنين إلقاء كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.