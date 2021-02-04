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رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

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رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!
أعلنه وزير اللقاح في بريطانيا.. "عامل يدعو لمواصلة العمل"

رقم صادم عن عدد أنواع

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من ، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني، في تصريح، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال "الزهاوي": إنه لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"موديرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقاحات، والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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