أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"

Print
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" "كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"
أطنان كبيرة نفايات وأكياس بلاستيك والرياح والأمطار تزيد الأزمة

حولت جائحة كورونا وغياب التدفق السياحي شواطئ كوتا وجيمباران في جزيرة بالي الإندونيسية، التي كانت مقصداً للسياح، إلى مكبات للقمامة، حيث تتراكم أطنان من النفايات وتتناثر فيها الزجاجات وأكياس البلاستيك.

ويتم جمع ما بين 30 و60 طناً من النفايات من أكثر شواطئ بالي شعبيةً كل يوم، مع تفاقم المشكلة من ديسمبر إلى مارس، عندما تغسل الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة القمامة على الشاطئ.

ووفق " اليوم"، يعتقد السكان المحليون أن المشكلة أسوأ من أي وقت مضى هذا العام، مما تسبب في أزمة أخرى للجزيرة حيث يكافح العمال بسبب جائحة كورونا التي حرمتهم من التدفق المعتاد للسياح.

وقال الدكتور جيدي هندراوان رئيس مركز الاستشعار عن بعد وعلوم المحيطات في جامعة أودايانا في بالي، إن "أكبر مشكلة نواجهها هي أنظمة معالجة القمامة غير الفعالة في إندونيسيا"، مشيراً إلى أن بالي وجافا بدأتا للتو في إعادة تنظيمها. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

روسيا تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

روسيا تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

شبكة عيون الإخبارية