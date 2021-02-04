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"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام

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ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر التزاماً ببيان وزارة الداخلية

أغلقت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية جميع المراكز الترفيهية الداخلية والصالات والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، ابتداءً من اليوم الخميس 4 فبراير 2021 م؛ التزاماً بما ورد في بيان وزارة الداخلية.

وتفصيلاً، قالت إدارة الخدمات الاجتماعية بينبع أنه التزاماً بما ورد بالبيان الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 22/ 6/ 1442 بإغلاق المراكز الترفيهية الداخلية والصالات والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تم تعليق الأنشطة والفعاليات في كل المراكز والأندية الرياضية والترفيهية ابتداءً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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