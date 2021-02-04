المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، 5 أشخاص، بينهم موظف بالقطاع العام، بالسجن المُشدد 10 أعوام والعزل من وظيفة للأول؛ لاتهامهم بالاستيلاء دون وجه حق على 411 ألف جنيه من أموال المعاشات.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين "ب.إ.إ" 47 عامًا، مسئول بمنطقة معاشات الشرقية، و"م.أ.ع" 44 عامًا، و"ع.ع.م" 51 عامًا، و"م.أ.ع" 63 عامًا، و"م.م.ج" 51 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون عام 2018، استغل المتهم الأول صفته موظفًا عامًا مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسهل لباقي المتهمين، بغير حق وبنية التملك، الاستيلاء على 411 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

وتبين أن المتهم الأول أثبت بدفتر الوارد عهدته على خلاف الحقيقة ورود القرارات الطبيبة المنسوب صدورها للجنة الطبية بالشرقية، باعتبارهم من العاجزين عن الكسب من القومسيون الطبي، ما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ المالي دون وجه حق.