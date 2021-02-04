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مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

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مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصراوي Masrawy

11:12 ص الخميس 04 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ربع بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بانقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في بلبيس، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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